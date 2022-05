Unwetter verursachen Millionen-Schäden an Autos

Die Unwetter des vergangenen Jahres haben Autofahrer auch in Hessen hart getroffen. Sturm, Hagel, Blitz und ├ťberschwemmungen verursachten rund 12.100 Sch├Ąden in H├Âhe von 36 Millionen Euro an Kraftfahrzeugen, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag in Berlin mit. Mit 3,0 Schadensmeldungen auf 1000 kaskoversicherte Fahrzeuge lag Hessen im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld - das Bundesland belegte Platz acht in der Kfz-Naturgefahrenbilanz. Am st├Ąrksten von Unwettern betroffen waren demnach Autofahrer in Baden-W├╝rttemberg: Hier kamen 20,2 Schadenmeldungen auf 1000 kaskoversicherte Fahrzeuge.