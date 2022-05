Sturmjahr 2021: 165.600 Autos in Bayern beschädigt

Sturmjahr 2021: 165.600 Autos in Bayern besch├Ądigt

Sturm, Hagel, Blitz und ├ťberschwemmungen haben Bayerns Autobesitzer im vergangenen Jahr schwer getroffen: Die Versicherungen z├Ąhlten im Freistaat 165.600 besch├Ądigte Autos, die Sch├Ąden summierten sich auf 579 Millionen Euro. Das berichtete der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag.

In Bayern wurden damit rechnerisch ├╝ber 19 von 1000 kaskoversicherten Fahrzeugen in Mitleidenschaft gezogen. Nur in Baden-W├╝rttemberg gab es noch mehr Schadenmeldungen von Autobesitzern.