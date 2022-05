Corona-Inzidenz in Brandenburg unter 400

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg liegt inzwischen unter 400. Das geht aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag hervor. Danach ist der Wert der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen auf 389,8 gesunken - im Vergleich zu Donnerstag mit einem Wert von 402. In den Tagen zuvor lag er zum Teil noch bei ├╝ber 500. Die Inzidenz in Brandenburg ist damit deutlich niedriger als die bundesweite mit 553,2 und etwa auf dem Niveau von der in Berlin mit 369,9.