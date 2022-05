Referendare müssen keine Fragebögen zu Tattoos ausfüllen

Berlin Referendare m├╝ssen keine Frageb├Âgen zu Tattoos ausf├╝llen Von dpa 06.05.2022 - 13:17 Uhr Lesedauer: 2 Min. Astrid-Sabine Busse (SPD), Senatorin f├╝r Bildung, Jugend und Familie spricht. (Quelle: Annette Riedl/dpa/dpa-bilder)

Referendare im Berliner Schuldienst m├╝ssen der Bildungsverwaltung nicht schriftlich mitteilen, ob sie Tattoos haben und wenn ja, wo und welche. Ein entsprechender Fragebogen, in dem solche Daten erhoben wurden, komme nicht mehr zum Einsatz, teilte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Freitag auf Anfrage mit. "Das Schreiben aus meinen Haus war in seiner inhaltlichen Ausgestaltung deutlich zu weitgehend. Deshalb habe ich es auch sofort gestoppt."

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin hatte der Bildungsverwaltung vorgeworfen, von Referendaren rechtswidrig Angaben zu Position, Gr├Â├če und pers├Ânlicher Bedeutung der T├Ątowierungen zu verlangen sowie Fotos aller Tattoos. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien dar├╝ber berichtet.

"Als angehende Lehrerin h├Ątte ich mich ├╝ber solch ein Schreiben ebenfalls mehr als gewundert. Unser Ziel ist es, m├Âglichst viele qualifizierte Lehrkr├Ąfte f├╝r Berlin zu gewinnen", sagte Busse weiter. "Da sind solche in die Privatsph├Ąre eingreifenden Schreiben nicht f├Ârderlich, selbst wenn in Deutschland andere Beh├Ârden das so handhaben." An dieser Praxis habe sich die Fachebene der Bildungsverwaltung zun├Ąchst orientiert.

"Prinzipiell wollen wir nat├╝rlich keine Lehrkr├Ąfte verbeamten, die rechtsextremistische oder gewaltverherrlichende Tattoos tragen", betonte die Senatorin. "Und wir sind wie andere Bundesl├Ąnder gehalten, einen Weg zu finden das sicherzustellen. Wir ├╝berarbeiten das Verfahren jetzt z├╝gig."

Die GEW hatte in einer am Donnerstag ver├Âffentlichten Mitteilung kritisiert, selbst Intim-Tattoos seien nicht ausgenommen worden und die detaillierten Abfragen als unzul├Ąssigen Eingriff in die Pers├Ânlichkeitsrechte zur├╝ckgewiesen. GEW-Vorstandsmitglied Udo Mertens nannte das Vorgehen eine "rechtswidrige Gewissens├╝berpr├╝fung per Hautscreening". Dass die Angaben auch noch vom Amtsarzt ├╝berpr├╝ft werden sollten, schlage dem Fass den Boden aus.