Erstochenes Clan-Mitglied: Polizei richtet Hinweisportal ein

Mit Hilfe eines anonymen Hinweisportals erhofft sich die Berliner Polizei neue Erkenntnisse zu der t├Âdlichen Messerattacke auf der Kirmes "Neuk├Âllner Maientage". Zum Tatzeitpunkt am 30. April befanden sich auf dem Festgel├Ąnde im Ortsteil Neuk├Âlln mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher, hie├č es am Freitag in einer Mitteilung der Polizei. Sie bat Zeugen, die Fotos oder Videos gemacht haben, diese in dem Portal hochzuladen. Die Dateien k├Ânnten auch anonym ├╝bermittelt werden.