Berliner FDP wählt neuen Vorstand

Der zweitägige Parteitag wird anders als coronabedingt in der Vergangenheit wieder in Präsenz veranstaltet. Die Delegierten kommen dafür ab Samstagvormittag in einem Hotel in Berlin-Zehlendorf zusammen. Nach den Formalien sprechen sowohl Meyer als auch Cazja zu ihnen. Die Vorstandswahlen sollen am frühen Nachmittag beginnen. Am Sonntag steht die Debatte über den Leitantrag zum Thema "Ein neues Grundsatzprogramm für die FDP Berlin" im Mittelpunkt.