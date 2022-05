Gedenken und Demonstrationen zum Ende des Zweiten Weltkriegs

Zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gibt es am Sonntag zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen in Berlin. So sind etwa mehrere Hundert Teilnehmer angemeldet f├╝r Veranstaltungen (10.00 Uhr) am Ehrenmal im Treptower Park und der Stra├če des 17. Juni. Die russische Botschaft k├╝ndigte f├╝r Sonntag und Montag (9. Mai) zahlreiche Veranstaltungen und Kranzniederlegungen an. Konkrete Zeiten nannte sie nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgr├╝nden nicht.