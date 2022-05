Viktoria Berlin in Abstiegsnot: Zwei Konkurrenten gerettet

Am vorletzten Spieltag der 3. Fu├čball-Liga hat sich die Ausgangslage von Viktoria Berlin im Abstiegskampf massiv verschlechtert. Der spielfreie Aufsteiger musste am Sonntag tatenlos zuschauen, wie sich die Konkurrenten des Halleschen FC und von Viktoria K├Âln den Klassenerhalt sicherten. Halle gewann mit 2:1 bei Absteiger W├╝rzburger Kickers. K├Âln setzte sich ├╝berraschend mit 2:0 gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern durch.

Mit je 42 Punkten k├Ânnen beide Teams von Viktoria, das 37 Punkte hat, am letzten Spieltag nicht mehr eingeholt werden. Zuvor hatte sich der MSV Duisburg (41 Punkte) durch ein 1:0 gegen des SC Freiburg II am Samstag den Drittliga-Verbleib gesichert. Viktoria war als Tabellen-17. am 37. Spieltag spielfrei, da die Partie gegen den insolventen T├╝rkg├╝c├╝ M├╝nchen abgesagt worden war.

Die Rettung ist f├╝r die Mannschaft von Trainer Farat Toku mit einem Sieg am letzten Spieltag am kommenden Samstag gegen den SV Meppen m├Âglich, wenn zeitgleich der SC Verl (39 Punkte) als letzter verbliebener Kontrahent sein Heimspiel gegen den MSV Duisburg verliert. Sollte Verl unentschieden spielen, m├╝sste Viktoria mit mindestens acht Toren Vorsprung siegen, um noch in der 3. Liga zu bleiben. Ansonsten steigt Viktoria nach einer Saison wieder in die Regionalliga Nordost ab.