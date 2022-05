Umleitungen und Ausfälle auf der Strecke Berlin-Leipzig

Zugreisende zwischen Berlin und Leipzig mĂŒssen sich in den kommenden Tagen auf Umleitungen und AusfĂ€lle einstellen. Von diesem Montag an bis zum 19. Mai dauern die Fahrten einzelner FernverkehrszĂŒge etwa 45 Minuten lĂ€nger, wie die Deutsche Bahn ankĂŒndigte. Bei einigen Fahrten entfĂ€llt demnach der Halt in Lutherstadt Wittenberg.