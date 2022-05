AfD-Chef Chrupalla: Ausscheiden aus Landtag Enttäuschung

AfD-Chef Tino Chrupalla hat das Ausscheiden seiner Partei aus dem Landtag in Schleswig-Holstein als Enttäuschung bezeichnet, sieht darin zugleich aber "nichts Ungewöhnliches". "Das ist natürlich eine Enttäuschung, wenngleich es zum politischen Alltag dazugehört, dass man auch mal eine Niederlage einstecken muss", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist jetzt das erste Mal und für kleinere Parteien auch nichts Ungewöhnliches", fügte er hinzu. Bei einem Wahlergebnis von 5,9 Prozent vor fünf Jahren habe es "wenig Puffer" gegeben, dass man bei leichten Verlusten aus dem Parlament auch wieder rausfallen könne.

Die AfD war nach ihrer Gründung 2013 nach und nach in alle deutschen Landesparlamente eingezogen. Bei der Landtagswahl im Norden scheiterte sie am Sonntag laut vorläufigem Ergebnis mit 4,4 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde und wurde damit erstmals wieder aus einem Landtag herausgewählt.