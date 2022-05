Hodenkrebs bei Unions Baumgartl: Tumor erfolgreich entfernt

In einem Video, das der Verein auf Youtube stellte, Ă€ußerte sich der Innenverteidiger ebenfalls: "Alle Prognosen sind positiv, von daher gehe ich auch positiv in die nĂ€chsten Wochen." Es sei keine einfache Zeit, "aber der Support ist unglaublich".

Oliver Ruhnert, GeschĂ€ftsfĂŒhrer Profifußball bei Union, sagte: "Wir werden Timo auf seinem Weg bestmöglich unterstĂŒtzen. Unser ausgezeichnetes Netzwerk von absoluten Spitzenmedizinern steht ihm dafĂŒr auch weiterhin zur VerfĂŒgung." Man sei zuversichtlich, dass der 26-JĂ€hrige wieder vollstĂ€ndig genesen werde. Wann er wieder auf dem Platz stehen könne, sei noch unklar, sagte Baumgartl. In der kommenden Woche werde er eine Empfehlung fĂŒr seine weitere Therapie bekommen. Der Krebs sei glĂŒcklicherweise in einem frĂŒhen Stadium entdeckt worden - dank der Vorsorgeuntersuchung, wie der Deutsche betonte: "Es sind zehn Minuten, die man in sein Leben investiert."