Schulze lobt Partnerschaft von Rheinland-Pfalz mit Ruanda

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat die 40 Jahre lange Partnerschaft von Rheinland-Pfalz mit Ruanda als "wirkliche Erfolgsgeschichte" gewürdigt. Lokale Partnerschaften und Solidarität würden gebraucht, sagte die SPD-Politikerin am Montag in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin.

"Kein anderes Bundesland pflege eine so lange Partnerschaft mit einem afrikanischen Staat", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Bei der einzigartigen Graswurzelpartnerschaft werde seit 1982 in Projekten "von unten entwickelt, was die Notwendigkeiten sind". Schwerpunkte seien Bildung, Sport und Gesundheit. Mehr als 2000 Projekte seien inzwischen mit fast 70 Millionen Euro gefördert worden. Davon seien 84 Prozent Landesmittel und 16 Prozent Spenden. "Wir geben das Geld an Menschen und Projekte, nicht an die Regierung", sagte Dreyer.