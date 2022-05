In Berlin gibt es am Dienstag strahlenden Sonnenschein. Mit der Sonne steigen die Temperaturen auf knapp 30 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es noch sommerlich warm – trotz vermehrter Wolken.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen sommerlichen Tag freuen. Dabei werden laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad erwartet. Am Vormittag ist der Himmel voraussichtlich klar, während am Nachmittag und am Abend Wolken aufziehen.