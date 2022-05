Wissing für international einheitliche Regeln im Netz

Bundesdigitalminister Volker Wissing fordert internationale Regeln f├╝r die Nutzung des Internets. "Die Digitalisierung basiert auf einem globalen Netzwerk, und deswegen brauchen wir den freien Datenfluss, wir brauchen den freien Datenaustausch, aber nat├╝rlich in einem Raum, der Regulierungen enth├Ąlt", sagte der FDP-Politiker am Dienstag im Deutschlandfunk mit Blick auf das Treffen der G7-Digitalminister, das an diesem Dienstag und Mittwoch in D├╝sseldorf stattfindet.