Thüringen 2023 wieder bei der Internationalen Grünen Woche

Th├╝ringen wird bei der Internationalen Gr├╝nen Woche im Januar 2023 in Berlin nach einer coronabedingten Pause wieder dabei sein. Die Messe der Land- und Ern├Ąhrungsbranche wird vom 20. bis zum 29. Januar 2023 ausgetragen. 2021 hatte das Landwirtschaftsministerium nach eigenen Angaben aufgrund der Unw├Ągbarkeiten im Zuge der Corona-Pandemie von der rund 1,1 Millionen schweren Teilnahme abgesehen. F├╝r die Schau im kommenden Jahr w├╝rden nun wieder Unternehmen und Organisationen aus dem Freistaat gesucht, teilte das Ministerium am Dienstag in Erfurt mit.