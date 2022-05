"Spannungsbogen": Anpfiff in München, Finale in Berlin

"Spannungsbogen": Anpfiff in M├╝nchen, Finale in Berlin

Von M├╝nchen nach Berlin: Der Weg der deutschen Fu├čball-Nationalmannschaft zum erhofften Traumtitel bei der Heim-EM 2024 steht. In der Hauptstadt wird am 14. Juli das schillernde Finale angepfiffen, das Er├Âffnungsspiel des Turniers bestreitet die DFB-Auswahl am 14. Juni in der bayerischen Metropole. "Die Europameisterschaft daheim macht dieses Gro├čereignis zu einem noch emotionaleren Ereignis als es eine Euro ohnehin schon ist", sagte Turnierdirektor Philipp Lahm nach der Bekanntgabe des Spielplans am Dienstag durch die Europ├Ąische Fu├čball-Union UEFA.