Radfahrer in Pankow von Auto angefahren und schwer verletzt

In Berlin-Pankow ist ein 48 Jahre alter Radfahrer von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Zeugen zufolge fuhr die 32-j├Ąhrige Fahrerin des Wagens am Donnerstagnachmittag auf die Kreuzung Am Schlosspark/ Ossietzkystra├če und stie├č dort mit dem Radfahrer zusammen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann st├╝rzte, rollte ├╝ber die Motorhaube des Fahrzeugs und fiel anschlie├čend auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Kopf.