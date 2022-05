Tauben sind Schuld: Falsche Feueralarme an Grundschule

Ständige falsche Feueralarme sorgen an einer Grundschule in Berlin-Friedrichshain für Ärger bei Schülern, Lehrer und Eltern. Mehrfach in manchen Wochen und teilweise sogar bis zu drei Mal am Tag wurde der Alarm seit März in der Jane-Goodall-Grundschule ausgelöst. Jedes Mal wird der Unterricht abgebrochen, Schüler und Lehrer müssen das Gebäude verlassen und sich auf einem Schulhof versammeln, bis die alarmierte Feuerwehr Entwarnung gibt. Eltern sollten ihre Kinder beruhigen, "um den eventuell ausgelösten Stress aufzufangen und abzubauen", schrieb die Schulleitung an die Familien nach einem erneuten Alarm Mitte dieser Woche.