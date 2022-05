Spandau 04 souverän im Wasserballfinale gegen Waspo Hannover

Berlin (dpa/bb) – Die Wasserballer von Spandau 04 dürfen weiter von der 38. Meisterschaft seit der Titelpremiere 1979 träumen. Am Sonntag gewannen die Berliner nach dem 20:9-Halbfinal-Auswärtssieg beim SV Ludwigsburg am vergangenen Donnerstag auch das Rematch in der Schöneberger Schwimmhalle ohne Probleme souverän mit 17:6 (6:1, 3:1, 5:1, 3:3).

In der Best of five-Endspielserie treffen die Hauptstädter auf Titelverteidiger Waspo Hannover, der seine beiden Partien gegen ASC Duisburg mit 16:7 und 17:5 für sich entschied. Zum achten Mal in Folge spielen beide Vereine den Meister aus, seit 2015 konnten die Spandauer nur zwei Mal jubeln.