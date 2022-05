Autorin Nadia Budde verwandelt sich in einen Hund

Es gibt Momente, in denen die Stadt nach altem Taubenstaub und neuem Beton riecht. Matratzen oder einzelne Handschuhe liegen herum. Und diese festgetretenen Kronkorken im Rasen, sehen die nicht aus wie eine fremde Währung? Die preisgekrönte Illustratorin Nadia Budde (54) verwandelt sich in ihrem neuen Buch in einen Hund. Im Comic "Hundeblick Berlin" erkundet sie ihre Heimatstadt mit den "Ansichten einer Schnauze".