Senat: Kampfsporttraining von Rechtsextremisten

Mitglieder der rechtsextremen Szene nutzen eine Sportanlage in Berlin-Wei├čensee (Pankow) f├╝r Kampfsporttraining. "Dem Senat ist bekannt, dass Rechtsextremisten in der Sportanlage Rennbahn in Wei├čensee sporadisch trainiert haben", antwortete die Senatsinnenverwaltung, zu der Polizei und Verfassungsschutz geh├Âren, auf eine Linken-Anfrage. Auch an anderen Orten sollen Neonazis laut Senat Kampfsport trainiert haben, aber offenbar gibt es dazu keine genauen Erkenntnisse. Rechtsextremisten, unter anderem auch die Jugendorganisation der NPD, berichteten zwar regelm├Ą├čig von Kampfsporttrainings an unterschiedlichen ├Âffentlichen Orten, allerdings ohne sie konkret zu nennen, hie├č es.