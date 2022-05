Frau mit Hund bringt Radfahrer zum Sturz

Wegen einer Frau und ihrem Hund ist ein Radfahrer in Berlin-K├Âpenick gest├╝rzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der 36 Jahre alte Radfahrer am Mittwochabend auf der Puchanstra├če in Richtung Seelenbinderstra├če unterwegs gewesen, als die unbekannte Frau mit ihrem Hund pl├Âtzlich zwischen den am Stra├čenrand geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen sei. Der Radfahrer bremste sofort und st├╝rzte ├╝ber seinen Lenker zu Boden. Er wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht und sei dort notoperiert worden.