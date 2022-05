Zusammenstoß mit Auto: Zwei Personen auf Fahrrad verletzt

Zwei Menschen auf einem Fahrrad sind in Berlin-Neuk├Âlln von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen mitteilte, fuhr ein 35-J├Ąhriger am sp├Ąten Donnerstagabend in der Flughafenstra├če mit seiner 33-j├Ąhrigen Freundin auf dem Gep├Ącktr├Ąger Fahrrad, als er mit einem Auto zusammenstie├č. Nach Angaben der Polizei soll der 20-j├Ąhrige Autofahrer r├╝ckw├Ąrts aus einer Parkplatzausfahrt gefahren sein.