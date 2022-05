Hüskens: 9-Euro-Ticket als "Feldversuch"

Aus Sicht von Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin wird das 9-Euro-Ticket als "Feldversuch" eine ganze Reihe an Erkenntnissen liefern. "Wir werden zum Beispiel herausfinden, wann wollen Menschen denn wirklich umsteigen? Ist es der Preis oder ist es vielleicht doch das Angebot?", sagte Lydia H├╝skens am Freitag im Bundesrat in Berlin. Die FDP-Politikerin erwartet ein sehr unterschiedliches Nutzerverhalten.

H├╝skens geht davon aus, dass die Menschen insbesondere in den gro├čen St├Ądten und in den Ballungsgebieten davon profitieren und Fahrten mit Bus und Bahn verst├Ąrkt ausprobieren werden. In eher l├Ąndlich gepr├Ągten Regionen werde die Nutzung deutlich schwieriger werden, sagte die FDP-Politikerin. Das liegt ihrer Einsch├Ątzung nach in Landkreisen mit wenigen Einwohnern pro Quadratkilometer vor allem daran, dass es immer schwieriger wird, dort einen sinnvollen Verkehr anzubieten.