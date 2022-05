Kretschmer stellt Bedingungen für Öl-Embargo gegen Russland

Der s├Ąchsische Ministerpr├Ąsident Michael Kretschmer stellt das geplante ├ľl-Embargo gegen Russland weiter in Frage. "Ein ├ľl-Embargo kann es nur geben, wenn gew├Ąhrleistet ist, dass zu 100 Prozent die wegfallenden Mengen durch andere Quellen ersetzt werden und das auch zu vern├╝nftigen, wettbewerbsf├Ąhigen Preisen", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Die ostdeutschen Ministerpr├Ąsidenten h├Ątten f├╝r die n├Ąchsten Tage dringend um eine Gespr├Ąch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) gebeten.