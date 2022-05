Die Fälle von Affenpocken in Deutschland häufen sich: Insgesamt drei Personen sollen laut eines Berichts wegen des Virus in Berlin behandelt werden. Ein Experte rechnet damit, dass es dabei jedoch nicht bleibt.

Laut eines Berichts von "rbb24 Abendschau" wurden in Berlin drei Fälle des Affenpockenvirus nachgewiesen. Der Sender beruft sich auf Gesundheitskreise. Zunächst hatte "RTL/ntv" von einem ersten Fall in der Hauptstadt berichtet.

Wie der Infektiologe Heiko Jessen dem Nachrichtenportal sagte, seien bei einem Mann leichte Symptome wie Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen und zwei der für die Erkrankung typischen Pocken aufgetreten. Er habe sich am vergangenen Wochenende in einem Berliner Club angesteckt.

Berlin: Weitere Fälle in der kommenden Woche möglich

Der Mediziner prognostiziert, dass es nicht bei diesen Fällen bleiben werde. "Ich erwarte für die nächste Woche eine Häufung der Fälle in Berlin", sagte Jessen zu "RTL/ntv". Zuvor war bereits am Freitag in München der erste Fall von Affenpocken in Deutschland nachgewiesen worden.