10.000 Freiburg-Fans bei Fanmarsch zum Pokalfinale

Hüpfend und singend sind am Samstag mehrere Tausend Fans des SC Freiburg zum DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig zum Berliner Olympiastadion gezogen. Bei dem Fanmarsch, der von der aktiven Fan-Szene organisiert worden war, sollen nach Schätzung der Fan-Betreuung rund 10.000 Fans dabei gewesen sein, wie der Verein mitteilte. Ihre gute Laune ließen sich die Freiburger dabei auch nicht vom einsetzenden Platzregen verderben. Vereinzelt wurde Pyrotechnik abgebrannt, durchgehend gesungen. Der Marsch begann am Nachmittag am Theodor-Heuss-Platz im Berliner Westend.