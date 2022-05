Leipzig setzt provokanten Tweet ab: "Offiziell eingeweiht"

Auch am Tag nach dem größten Erfolg der kritisch beäugten Vereinsgeschichte hat RB Leipzig aus der engen Verbindung zum Konzern Red Bull kein Geheimnis gemacht. "Damit ist der Pokal offiziell eingeweiht", schrieb der Fußball-Bundesligist am Sonntag bei Twitter über ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie Kevin Kampl eine Dose des Energydrinks in den goldenen DFB-Pokal schüttet. Diesen hatte RB am Samstagabend durch ein 4:2 im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg gewonnen.