Füchse Berlin setzen Erfolgsserie in Erlangen fort

Die Füchse Berlin dürfen in der Handball-Bundesliga weiter von der einem Champions-League-Platz träumen. Die Berliner gewannen am Sonntag beim HC Erlangen mit 31:25 (14:11). Die Füchse bleiben nach dem vierten Sieg in Serie weiter im Spitzenquartett der Liga. Beste Berliner Werfer waren Mijajlo Marsenic mit acht und Jacob Holm mit sieben Toren.