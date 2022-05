Berliner Bibliothek gibt Bücher nach Frankreich zurück

Die Berliner Zentral- und Landesbibliothek gibt zehn B├╝cher zur├╝ck, die nach Experteneinsch├Ątzung w├Ąhrend des Nationalsozialismus geraubt wurden. Die B├╝cher mit Texten des Philosophen Voltaire werden an das franz├Âsische Finanzministerium zur├╝ckgegeben, wie die Bibliothek am Montag mitteilte. Ein Stempel hatte einen Hinweis auf den Eigent├╝mer geliefert. Die Bibliothek arbeite seit 2002 daran, B├╝cher ausfindig zu machen, die ihren verfolgten und ermordeten, meist j├╝dischen Eigent├╝mern weggenommen wurden. "Bisher konnten ├╝ber 1000 Objekte, zumeist B├╝cher an Institutionen und an Erben von Privatpersonen zur├╝ckgegeben werden."