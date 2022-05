Corona führt Datenschutz-Beschwerden auf Rekordniveau

Impfzentrum, Teststelle, Luca-App: An vielen Orten haben die Menschen in der Corona-Pandemie Handy-Nummern, Adressen und andere persönliche Daten preisgegeben. Das fĂŒhrte 2021 zu einer Rekordzahl an Beschwerden bei der Berliner Datenschutzbeauftragten. 5671 Betroffene wandten sich an die Behörde.