TV-Musikshow: Viel Lob für Lotte nach emotionalem Auftritt

Berlin TV-Musikshow: Viel Lob f├╝r Lotte nach emotionalem Auftritt Von dpa 27.05.2022 - 05:01 Uhr Lesedauer: 1 Min. Die deutsche Musikerin Lotte (Charlotte Rezbach). (Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Pops├Ąngerin Lotte (26) hat nach ihrem emotionalen Auftritt in der Vox-Musikshow "Sing meinen Song", bei dem sie sexualisierte Gewalt thematisiert hatte, zahlreiche positive Reaktionen bekommen. "Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Zum Beispiel von Menschen, die erz├Ąhlt haben, nach sechs Jahren zum ersten Mal Anzeige erstattet oder sich noch am selben Abend einen Therapieplatz gesucht zu haben. Das ist genau das, warum ich so offen dar├╝ber spreche", sagte die Musikerin ("Auf das was da noch kommt") der Deutschen Presse-Agentur.

Den Auftritt in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sendung, die in S├╝dafrika aufgezeichnet worden war, brach die 26-J├Ąhrige unter Tr├Ąnen ab und wurde von Kollegen wie Johannes Oerding getr├Âstet. In "So wie ich" singt die in Ravensburg (Baden-W├╝rttemberg) geborene Musikerin ├╝ber ihre Gef├╝hle und Gedanken nach einem ├ťbergriff. "Das ist noch immer ein sehr schambehaftetes Thema. "Man" spricht das nicht an. Ich kann hier ein Sprachrohr f├╝r ganz viele Menschen sein, die nicht die Stimme oder den Mut haben, dar├╝ber offen zu sprechen."