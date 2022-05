Jüdische Jugend Baden wird Dritte beim "Jewrovision 2022"

Aldi erw├Ągt gro├če ├änderung an der Kasse

Berlin J├╝dische Jugend Baden wird Dritte beim "Jewrovision 2022" Von dpa 27.05.2022 - 20:35 Uhr Lesedauer: 1 Min. Vor den Vorf├╝hrungen der "Jewrovision 2022" steht das Logo der Veranstaltung auf einer Leinwand. (Quelle: Christophe Gateau/dpa/dpa-bilder)

Die J├╝dische Jugend Baden JuJuBa hat den dritten Platz beim "Jewrovision 2022" errungen. Nach Angaben des Zentralrats der Juden ist dies der gr├Â├čte Musik- und Tanzwettbewerb f├╝r j├╝dische Jugendliche in Europa. Zw├Âlf Gruppen - alle aus Deutschland - traten den Angaben zufolge am Freitag mit Coversongs und eigenen Choreographien gegeneinander an. Vorbild ist der Eurovision Songcontest.

Gewonnen hat das Jugendzentrum Amichai aus Frankfurt/Main. Amichai hei├čt auf Hebr├Ąisch "Mein Volk lebe". Auf den zweiten Platz kam Olam ("Welt") aus Berlin. Den Preis f├╝r das beste Video erhielt Kadima ("Vorw├Ąrts") D├╝sseldorf. Der Pr├Ąsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ├╝bergab die Auszeichnungen.

Am Wettbewerb k├Ânnen sich Jungen und M├Ądchen zwischen 10 und 20 Jahren aus 60 j├╝dischen Gemeinden in Deutschland beteiligen. Er konnte online im Livestream verfolgt werden. Die Teilnehmer pr├Ąsentierten auch ihre Stadt in einem Vorstellungsvideo.

"Die Jewrovision bietet den Jugendlichen eine einzigartige M├Âglichkeit, Judentum au├čerhalb ihrer Gemeinde und mit einer so gro├čen Zahl an Gleichaltrigen zu erleben", sagte Schuster. Der Wettbewerb sei seit 20 Jahren f├╝r Tausende junge Juden in Deutschland zu einem pr├Ągenden Erlebnis geworden.