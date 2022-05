Initiative zieht "Enteignungskonferenz" neue Motivation

Die Initiative zur Enteignung gro├čer Wohnungskonzerne zieht aus der "Enteignungskonferenz" am Wochenende in Berlin neue Motivation f├╝r ihre weitere Arbeit. "Wir f├╝hlen uns gest├Ąrkt in unserem Bestreben, mit langem Atem weiter f├╝r die Vergesellschaftung zu k├Ąmpfen", sagte Sprecher Kalle Kunkel am Sonntag zum Abschluss des dreit├Ągigen Treffens der dpa. Die Konferenz habe deutlich gemacht, dass die Spekulation mit Wohnraum und ├ängste der Menschen vor steigenden Mieten und Verdr├Ąngung nicht nur in Berlin und Deutschland ein wachsendes Problem seien, sondern auch in anderen Staaten.