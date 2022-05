Trotz Proteste: Windhorst über langes Hertha-Engagement

Begleitet von heftigen, teils beleidigenden Protesten hat der umstrittene Millionen-Investor Lars Windhorst seine mit Spannung erwartete Rede bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC gehalten. Erst nach einem Ordnungsruf von Versammlungsleiter Dirk Lentfer gegen eine Gruppe junger Hertha-Mitglieder konnte der 45-J├Ąhrige seine Ansprache beginnen. "Ich m├Âchte, dass Hertha BSC extrem erfolgreich wird", sagte er unter dem Applaus der Mehrheit der rund 3000 Mitglieder in der Berliner Messehalle 20.

An seine Kritiker gerichtet schloss Windhorst einen R├╝ckzug aus. "Windhorst raus, funktioniert nicht", sagte er. Die Anteile von 375 Millionen Euro seien "voll bezahlt und geh├Âren mir und werden auch die n├Ąchsten zehn bis 20 Jahre mir geh├Âren", sagte Windhorst. In einem Nebensatz k├╝ndigte er m├Âgliche weitere Zahlungen an.