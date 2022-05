Alba Berlin gewinnt zweites Halbfinalspiel gegen Ludwigsburg

Alba Berlin ist nur noch ein Schritt vom Finale der Basketball-Bundesliga entfernt. Am Sonntag lie├č der Hauptstadtclub im zweiten Halbfinalspiel daheim vor 8089 Zuschauern den MHP Riesen Ludwigsburg beim souver├Ąnen 100:76 (49:35) keine Chance. In der Serie f├╝hrt Alba nun 2:0 und kann bereits mit einem Sieg am n├Ąchsten Freitag in Ludwigsburg den Finaleinzug fr├╝hzeitig perfekt machen. Beste Berliner Werfer waren Louis Olinde mit 24 und Johannes Thiemann mit 22 Punkten.