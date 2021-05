Bielefeld

34 Polizei-Einsätze an Impfzentren

14.05.2021, 05:41 Uhr | dpa

Die Polizei in NRW hat seit Anfang Januar 34 "besondere Vorkommnisse" an und in den Impfzentren des Landes registriert. Dazu gehörten neben Bedrohungen oder Diebstählen auch Cyberangriffe, wie das Innenministerium auf dpa-Anfrage mitteilte.

Eine "örtliche oder zeitliche Häufung" sei bei den Einsätzen nicht festzustellen. Es handele sich zudem um eine erste Zählung - und keine finalisierte Statistik. Demnach gab es neun verdächtige Personen, sechs Bedrohungssachverhalte, fünf Sachbeschädigungen, drei Diebstahlsdelikte, zwei Körperverletzungen beziehungsweise Beleidigungen und drei Cyberangriffe.

So ermittelte die Polizei unter anderem einen Mann, der im Bielefelder Impfzentrum 3000 Impftermine ausgemacht hatte. "Die falsch gebuchten Termine konnten rechtzeitig erkannt und neu vergeben werden", heißt es in einem aktuellen Bericht des Gesundheitsministeriums an den Landtag.