Polizei bittet um Mithilfe

Mutter und Sohn wohl vom Ehemann verschleppt

11.06.2021, 07:32 Uhr | t-online

Die Polizei Bonn sucht eine Mutter und ihren dreijährigen Sohn, die mutmaßlich von ihrem Ehemann verschleppt worden sind. Die Polizei hat Fotos veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Die Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und sucht eine 34-jährige Frau und deren dreijährigen Sohn. Mit Fotos der beiden bittet die Polizei um Hinweise.

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr soll der 39-jährige getrennt lebende Ehemann der Frau sie und den gemeinsamen Sohn gegen deren Willen in Meckenheim in ein Auto gezerrt haben und mit ihnen weggefahren sein. Das teilte die Polizei mit.



Der Tatverdächtige konnte nach einer sofort eingeleiteten Fahndung am Nachmittag in seiner Wohnung in Ratingen vorläufig festgenommen werden. Vor Ort hätten sich Hinweise ergeben, dass den Mann zwei bislang unbekannte Frauen unterstützt und begleitet haben könnten, heißt es von der Polizei.

Junge und Mutter könnten festgehalten werden

Der gesuchte dreijährige Junge wurde mutmaßlich zusammen mit seiner Mutter verschleppt. (Quelle: Polizei Bonn)



Die Suche nach der Ehefrau und dem Jungen dauern an. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Mutter und Kind an einem anderen Ort gegen ihren Willen festgehalten werden, so die Polizei.

Wer die Personen am Donnerstag nach 9 Uhr gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Bonn unter der Rufnummer 0228 15-0 oder an die Polizei der Kreispolizeibehörde Mettmann unter der Rufnummer 02104-9826210 zu wenden.