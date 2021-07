Unwetter bei Bonn

Drei Tote in Rheinbach entdeckt – Swisttal eingeschlossen

15.07.2021, 17:06 Uhr | dpa

Überschwemmte Straße in NRW: In Rheinbach sind drei Menschen ums Leben gekommen. (Quelle: Alexander Forstreuter/Photography Alex Forstreuter/dpa)

Das Unwetter in NRW hat bereits mehrere Todesopfer gefordert. In Rheinbach bei Bonn sind drei Tote gefunden worden – in Swisttal ist eine Gemeinde von der Außenwelt abgeschlossen.

In Rheinbach bei Bonn ist am frühen Donnerstagmorgen eine tote Frau auf einer Straße entdeckt worden. Ein Zusammenhang mit dem Unwetter, von dem auch Rheinbach mit überfluteten Straßen stark betroffen war, sei wahrscheinlich, erklärte die Bonner Polizei.

Am Mittag meldete die Polizei Köln zwei weitere Tote in Rheinbach. Nähere Angaben machte sie nicht. Neben den drei Toten in Rheinbach habe es außerdem 15 Tote in Euskirchen sowie zwei Tote in Köln gegeben. Noch seien nicht alle Leichen geborgen, Angaben zu den Todesumständen werde man zum Schutz der Angehörigen nicht veröffentlichen.

Swisttal: Gemeinde von der Außenwelt wegen Hochwasser nicht mehr erreichbar

In der Gemeinde Swisttal, rund 13 Kilometer entfernt, sind derzeit mehrere Menschen wegen der Überschwemmungen seit Mittwochabend eingeschlossen. Wie viele Menschen betroffen seien, sei unklar, teilte der Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstagnachmittag mit. "Es liegen zahlreiche Meldungen über einsturzgefährdete Gebäude vor, aber noch keine valide Gesamteinschätzung."



Zudem herrsche ein großflächiger Stromausfall. Die Kommunikation mit den Rettungskräften vor Ort sei in der aktuellen Lage schwer. Swisttal liegt zwischen Euskirchen und Bonn.