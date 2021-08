Rettungshubschrauber im Einsatz

80-Jährige stirbt nach Kollision von SUV und Lkw

11.08.2021, 16:48 Uhr | t-online

Auf der Borsteler Hauptstraße in Achim sind ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen: Eine Frau wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. (Quelle: Christian Butt)

Nur ein Wrack ist nach einem schweren Unfall in der Nähe von Bremen von einem Pkw übrig. Die Fahrerin des SUV wurde schwer verletzt und verstarb später im Krankenhaus.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Achim musste die Feuerwehr eine 80-jährige Frau aus Bremen aus ihrem Auto befreien. Nach der Kollision mit einem Lkw wurde sie in ihrem Honda eingeklemmt. Die Ortsfeuerwehr musste beide Türen auf der Fahrerseite des Autos entfernen, um die Seniorin aus dem Wagen holen zu können, berichtet ein Reporter von vor Ort.

Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie noch am Mittwoch verstarb. Ein großer Hund, der sich noch in dem Fahrzeug befand, wurde einem Tierarzt übergeben. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Der 33-jährige Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Der Lkw war nach Angaben der Polizei in Richtung Bassen unterwegs, als er an der Kreuzung Alter Heerweg und Borsteler Weg gegen den Pkw krachte. Die Straße musste für zwei Stunden von der Polizei komplett gesperrt werden. Nun haben Beamte die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.