An Kreuzung übersehen

Fahrradfahrerin nach Abbiegeunfall in Lebensgefahr

14.10.2021, 10:14 Uhr | bho, t-online

Eine 79-jährige Fahrradfahrerin wurde am Mittwochabend bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ein Autofahrer hatte sie beim Abbiegen übersehen.

Ein Autofahrer hat in Bremen einen Unfall verursacht, bei dem eine Radlerin schwer verletzt wurde. Der 33-Jährige war laut Polizei am Mittwoch mit seinem Pkw auf der Kohlenstraße in Richtung Münchener Straße unterwegs.

An der Kreuzung stieß er dann mit der 79-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die Frau hatte Vorfahrt und wurde laut Polizei von dem Autofahrer übersehen. Bei dem Unfall erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.