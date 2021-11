Bremen

Verdi ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

15.11.2021, 01:25 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi will im laufenden Tarifkonflikt für die Beschäftigten der Länder mit Warnstreiks in Bremen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die zweite Verhandlungsrunde war Anfang November ergebnislos beendet worden. Die Gewerkschaft ruft von heute bis Donnerstag Landesbeschäftigte der Freien Hansestadt Bremen, der Hochschulen, Schulen sowie im Land Bremen die Beschäftigten zahlreicher Träger der sozialen Arbeit zu ganztägigen Warnstreiks auf. In Bremen sind den Angaben zufolge rund 29 000 Beschäftigte von der aktuellen Tarifrunde betroffen.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit mehr als eine Million Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich, im Gesundheitswesen sogar 300 Euro mehr. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), vertreten durch den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), wies die Forderungen als unrealistisch zurück.