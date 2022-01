"Aktenzeichen XY... ungelöst"

Hunderte Menschen nach Frauen-Morden überprüft

12.01.2022, 08:58 Uhr | dpa

Nach dem Tod zweier Frauen sucht die Polizei auch 30 Jähre später noch nach dem Mörder. Hunderte Personen wurden bereits in diesem Zusammenhang überprüft. Nun bitten die Beamten erneut um Hilfe.

Die Polizei Cuxhaven wendet sich in zwei ungeklärten Mordfällen aus den Jahren 1992 und 1993 erneut an die Öffentlichkeit. Es geht um zwei Frauen, die damals südlich von Bremerhaven sowie bei Verden von einem Unbekannten getötet wurden.

Die Ermittlungsgruppe "Cold Case" der Polizeiinspektion Cuxhaven erhofft sich Hinweise durch die Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", in der am Mittwoch (12.1., 20.15 Uhr, ZDF) die neuesten Ermittlungsergebnisse in den Fällen vorgestellt werden.

Vanessa Wardelmann, 1992 und Anja Witt, 1993: Seit 30 Jahren sind die Morde ungelöst. (Quelle: Polizei Cuxhaven)



Die Morde waren bereits im November 2019 Thema in der Sendung. Damals gingen rund 250 Hinweise bei der Polizei ein, die alle überprüft worden seien. Der sogenannte entscheidende Hinweis sei aber leider nicht dabei gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben zufolge wurden bereits über 800 Menschen überprüft und etwa 450 Speichelproben eingeholt.