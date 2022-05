Bremen VMK-Vorsitzende zu Masken: Wissing setzt falsches Signal Von dpa 12.05.2022 - 17:01 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration/dpa-bilder)

Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz (VMK), Bremens Mobilit├Ątssenatorin Maike Schaefer (Gr├╝ne), hat den Vorsto├č von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) f├╝r ein Ende der Corona-Maskenpflicht in ├Âffentlichen Transportmitteln kritisiert. Er setze damit die "falschen Signale zur falschen Zeit", sagte sie am Donnerstag in Bremen. "Wir stehen kurz vor Einf├╝hrung des Neun-Euro-Tickets, was im schlimmsten Fall auf bestimmten Strecken zu ├╝berf├╝llten Bahnen f├╝hren wird. Zu dem Zeitpunkt die Maskenpflicht abzuschaffen, halte ich f├╝r kontraproduktiv."

Wissing hatte auf dringenden Anpassungsbedarf in Deutschland verwiesen und sich dabei auf gelockerte Empfehlungen der EU- Beh├Ârden zu einer generellen Maskenpflicht in Flugzeugen bezogen. "Wir sollten hier europaweit einheitlich vorgehen und die Maskenpflicht aufheben, insbesondere im Flugverkehr", so Wissing. "Denselben Anpassungsbedarf sehe ich auch f├╝r die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen."