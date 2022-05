Bremer Friedenspreis geht auch an Aktivistin aus München

Bremer Friedenspreis geht auch an Aktivistin aus M├╝nchen

Mit dem Internationalen Bremer Friedenspreis sind am Freitagabend Aktivisten aus Deutschland und Griechenland ausgezeichnet worden. Als "Friedensarbeiterin an der Basis" wurde die ├ťbersetzerin und Autorin Jacqueline Flory aus M├╝nchen geehrt. Sie setzt sich seit 2015 mit einer Initiative in Syrien und dem Libanon f├╝r die Schulbildung gefl├╝chteter Kinder ein. Der aus der Initiative entstandene Verein "Zeltschule" betreut nach Angaben der Stiftung 30 Schulen und mehr als 7000 Kinder im Libanon und Syrien.