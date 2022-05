Nach einem Dachstuhlbrand in Bremen haben EinsatzkrÀfte einen Toten geborgen. Wo genau die Person gefunden wurde und ob sie durch das Feuer ums Leben kam, blieb am Freitagmorgen zunÀchst unklar. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte der Dachstuhl eines Wohn- und GeschÀftsgebÀudes im Bremer Stadtteil Burg-Grambke am Donnerstagabend in voller Ausdehnung gebrannt.