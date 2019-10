LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Ex-BVB-Profi Lars Ricken hält heutigen Fußball-Nachwuchs für verhätschelt

18.10.2019, 08:45 Uhr | t-online.de, vss

Der Sport in Dortmund ist extrem vielfältig: Neben dem BVB gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Das frühere BVB-Talent Lars Ricken ist der Meinung, dass der heutige Fußball-Nachwuchs zu verhätschelt ist. "Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei einigen jungen Spielern heutzutage die Widerstandsfähigkeit nicht so stark ausgeprägt ist wie früher", sagte der Nachwuchskoordinator des Bundesligisten Borussia Dortmund der Zeitung "Die Welt". In der gesamten Gesellschaft falle es heute jungen Menschen schwerer, gegen Widerstände anzukämpfen, urteilte der 43-Jährige. "Wir wollen aber keine kleinen Prinzen in bunten Fußballschuhen entwickeln", sagte Ricken.

Der BVB habe daher Maßnahmen "zur bewussten Herausbildung von Verantwortlichkeiten erstellt – für die Spieler, die Trainer und die Eltern", fügte der einstige Nationalspieler hinzu. Vor allen die Eltern spielen in diesem Konzept eine wichtige Rolle. "Es darf nicht jedes Problem vom Vater oder der Mutter gelöst werden, die Jungs müssen lernen, Problemlösungen selbstständig anzugehen. Das müssen die Jungs lernen – aber auch die Eltern", sagte Ricken. Was Ricken noch zu sagen hat, lesen Sie hier.

