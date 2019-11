Der Sport-Freitag im Live-Blog

BVB-Spieler Lukasz Piszczek verrät sein Geheimrezept

Wie immer hat Borussia Dortmund ein Feiertagsmagazin veröffentlicht. In diesem spricht Lukasz Piszczek von seiner Zeit beim BVB, über die herausfordernden Englischen Wochen und sein Geheimrezept, auch mit 34 Jahren noch auf diesem Niveau zu spielen. Der Dauerläufer geht dafür bis an die Schmerzgrenze. Doch auch ein bisschen Spaß muss sein. Sehen Sie selbst.

Die Euphorie nach dem Pokal-Hoch ist schon verflogen, Lucien Favre will endlich auch in der Bundesliga in die Spur finden. "Einen Abend konnten wir den Sieg im Pokal genießen, aber nun volle Konzentration auf Wolfsburg", predigte der zuletzt unter Druck geratene Trainer von Borussia Dortmund mit erhobenem Zeigefinger. Auch alle Gedanken an die kommenden Aufgaben in der richtungweisenden Woche mit Inter Mailand und Bayern München wischte der 61-Jährige vor dem Verfolgerduell gegen den VfL Wolfsburg am Samstag weg.

"Wolfsburg hat in der Meisterschaft noch nicht verloren. Das sagt alles", erklärte Favre: "Deshalb dürfen wir noch nicht an die nächsten Spiele denken." Der Tabellenfünfte braucht dringend einen Erfolg, um den Anschluss zur Spitze zu halten. Zuletzt gab es in der Fußball-Bundesliga nur einen Sieg aus fünf Partien, auch in der Champions League offenbarte der selbst ernannte Meisterschaftsanwärter ungewohnte Schwächen.

Der BVB feiert nach der erfolgreichen Runde gegen Borussia Mönchengladbach: Doch nun ist wieder Konzentration angesagt.



Morgen muss der TWE Dortmund Barop wieder ran an den Ball. Und zwar auswärts in Recklinghausen. Dort warten die Citybaskets bereits auf die 1. Herren. Stattfinden wird das Spiel auf dem Campus Vest.

Heute Abend um 19.30 Uhr steht in der Sporthalle Wellinghofen die nächste Partie für den BVB an. Und zwar gegen Bayer Leverkusen. Wer beim Achtelfinale nicht dabei sein kann, kann das Spiel hier live verfolgen.

Das für Samstag angesetzte Spiel in der Regionalliga West zwischen der U23 von Borussia Dortmund und dem Sportclub Verl entfällt. Die Sportclub Arena in Verl wurde von der Stadt für den Spielbetrieb gesperrt. Wegen erheblicher Schäden am Rasenbelag und aufgrund der Witterung ist der Platz im Stadion an der Poststraße derzeit nicht bespielbar.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg um den Einsatz von Marco Reus und Mats Hummels. Trainer Lucien Favre ließ offen, ob der Kapitän und der Abwehrchef wieder in den Kader zurückkehren.

"Beide haben heute nicht trainiert. Ich kann nicht sagen, ob sie dabei sind oder nicht", sagte der Schweizer Fußball-Lehrer am Donnerstag. Reus und Hummels hatten am Vortag beim 2:1-Erfolg im DFB-Pokal über Mönchengladbach gefehlt. Dagegen steht Stammkeeper Roman Bürki nach ausgestandenem grippalen Infekt sicher wieder zur Verfügung.

Roman Bürki, Torwart beim BVB: Nach einem grippalen Infekt ist der Stammtorwart beim Spiel gegen VfL Wolfsburg wieder dabei.



