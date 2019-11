Der Sport-Mittwoch im Live-Blog

Kommen diese sieben Spieler für den BVB in Frage?

Türkspor Dortmund muss den Sieg gegen den Holzwickeder SC II teuer bezahlen. Viktor Siljeg sah die Rote Karte, ein wichtiger Leistungsträger verletzte sich. Iago Augusto de Carvalho droht sogar länger auszufallen. Einen Ersatz würde es aber schon geben: Ex-Profi Ömer Akman, wurde in der vergangenen Woche verpflichtet und spielt ebenfalls im zentralen Mittelfeld.

Wir wünschen Lucas Barrios alles Gute zum 35. Geburtstag! Anfang dieses Jahres ist Barrios vom BVB zum argentinischen Erstligisten Huracán gewechselt.

Happy Birthday, Lucas Barrios! Alles Gute zum 35. Geburtstag, Lucas Barrios! 🥳 Gepostet von Borussia Dortmund am Mittwoch, 13. November 2019

Ein Tabellenführer, mit dem vorher keiner gerechnet hat und Topteams, die Probleme haben – es ist eine Bundesliga-Saison voller Spannung. Sind die Vereine im Soll oder nicht? Der BVB jedenfalls nicht. Als eines der Topteams schneidet der BVB nur mit einer Schulnote 3 ab. Mehr dazu hier.

BVB-Coach Lucien Favre und seine Mannschaft haben es zurzeit nicht leicht. Nach dem desaströsen 0:4 gegen den FC Bayern München am Samstagabend stürzen sich die Medien nur so auf die Borussen. Die Offensive ist nicht stark genug, heißt es immer wieder. Fehlt Dortmund wirklich ein wuchtiger Angreifer? "Watson" hat sich mal umgesehen und sieben Kandidaten gefunden, die Dortmund aus der Patsche helfen könnten.

Der BVB zählt zu den treffsichersten Teams der 1. Bundesliga. Nur drei Mannschaften zählten bisher mehr Tore als die Borussen. Nach jedem sechsten Torschuss landete der Ball im Netz. Wenige Fehlpässe und trotzdem scheitert Borussia Dortmund zuletzt nicht selten. Grund dafür: schwache Konter. Die Dortmunder schießen schwache Eckbälle, es gibt Schwächen in der Offensive. Mehr dazu bei den Kollegen der "Ruhr Nachrichten".

