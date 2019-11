LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Jadon Sancho soll Borussia Dortmund verlassen

15.11.2019, 08:44 Uhr | t-online.de , vss

In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Nachdem es für Jadon Sancho beim BVB lange aufwärts ging, neigt sich dieser Trend dem Ende zu. Es wird sogar von einem Karriere-Tief gesprochen, dass Sancho gerade haben soll. Nun kursieren Gerüchte darüber, dass der Youngster Borussia Dortmund verlassen will – und sogar einen Wechsel provoziert. Einem Bericht zufolge suche der englische Nationalspieler ab Sommer eine neue Herausforderung. Diese dürfte aller Voraussicht nach bei einem Top-Klub in Europa liegen. Derzeit liegt Sanchos Marktwert jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze.

